Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: SGK'ya 25 personel alınacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "KPSS puanı baz alınarak Sosyal Güvenlik Kurumumuza 25 müfettiş yardımcısı personel alımı gerçekleştiriyoruz" dedi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumu´na KPSS puanı baz alınarak 25 müfettiş yardımcısı alınacağını belirtti. Bakan Işıkhan şu ifadelere yer verdi:
"Sosyal Güvenlik Kurumumuza, KPSS puanı baz alınarak 25 Müfettiş Yardımcısı personel alımı gerçekleştiriyoruz. Yazılı sınav başvuru tarihi; 27 Kasım-8 Aralık, yazılı sınav tarihi, 10-11 Şubat. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum"