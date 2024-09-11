Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 9, SGK ise 70 sözleşmeli bilişim personeli alıyor. Öte yandan Diyanet İşleri de 10 müfettiş yardımcısı alacağını açıkladı. Üç ilanda da başvurular çevrim içi olarak alınsa da adaylar daha sonra Diyanet ve Bakanlık için çift aşamalı olan başka bir sınava daha girmek zorunda. İşte, SGK, Diyanet İşleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı detayları, başvuru tarihleri ve şartları...