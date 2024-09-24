ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 9 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 9 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Adaylar, 2023 veya 2024 yılında yapılan KPSS P3 puanının yüzde 70'i ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yüzde 30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak sınava alınacak.