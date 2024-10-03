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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çalıştığı fırının kasasını soydu! O anlar kamerada | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Çalıştığı fırının kasasını soydu! O anlar kamerada!

        İstanbul'da, bir fırın çalışanı patronunun cebinden düşen kasasının anahtarını alıp kasada bulunan 500 bin TL değerindeki altın ve parayı alarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 09:47 Güncelleme: 03.10.2024 - 09:47
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        12 gün önce işe girdi! Patronunu soydu!
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        İstanbul Esenyurt'taki olay, pazartesi günü Yeşilkent Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ekmek fırınında çalışan Hacı Şimir, patronunun ceketinin cebinden düşen para kasasının anahtarını alıp sakladı.

        500 BİN TL DEĞERİNDE ZİYNET EŞYASINI ÇALDI

        İHA'da yer alan habere göre iş yeri sahibi işten çıkıp evine gidince Şimir, dükkanda bulunan kasayı açarak içerisinde bulunan ve 500 bin TL değerinde olan ziynet eşyası ve parayı alıp çöpe atılacak un çuvallarının içerisine koydu.

        HIRSIZLIK ANI KAMERAYA YANSIDI

        O sırada çalışanlara hiçbir şey fark ettirmeden fırından çıkan şüpheli, kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

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        "TÜM PARAMIZI ALIP GİTTİ"

        İşletme Sahibi Emin Oğuzbey, “Bizim bir taziyemiz vardı oraya gittik. Dönüşte kardeşim kasanın anahtarını düşürüyor. Bizim çalışanımız olan Hacı Şimir anahtarı buluyor ve yanına alıyor. Biz buradan çıktıktan sonra hemen kasayı soymaya gitmiş tüm paramızı alıp gitti.

        "12 GÜN ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞ"

        Yengemin bilezikleri ve altınları da kasadaydı. Onları da almış. Yaklaşık 500 bin TL zararımız var. 12 gün önce başlamıştı işe. Boş un çuvalının içine koyduğu paraları dışarı giderken alıp gidiyor. Kardeşim o sırada gelen müşterilerle ilgileniyor o da fırsatı bulunca paralarla çıkıp gidiyor” dedi.

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        #istanbul
        #hırsızlık
        #Son dakika haberler
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