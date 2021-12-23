Çalıştıramayınca iterek çaldılar 0:00 / 0:00

İHA

Olay, İstanbul'un Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesi'nde geçen hafta salı günü meydana geldi. Evinin önüne park ederek işe giden Gökhan Kanlıdere, iki gün sonra işten döndüğünde aracını park ettiği yerde bulamadı.

Polise başvuran Kanlıdere, aracının otoparka çekildiğini düşündü. Ardından aracının otoparkta da olmadığını anlayan vatandaş, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde iki şüpheli şahsın gece saatlerinde aracı yokuş aşağı iterek çaldığını gördü. Yaşadığı ilk şokun ardından hırsızlığı polise bildirdi.

'ARACI İTEREK ÇALDILAR'

Gökhan Kanlıdere, olay günü evde kimse olmadığını belirterek, "Ben TIR şoförlüğü yapıyorum, salı günü akşam evden çıktım ve perşembe günü geri geldim. Arabamın yerinde olmadığını gördüm. Emniyete şikâyetçi oldum ancak olaydan üç gün sonra gelebildim. Olayı güvenlik kamerasından izledim ve her şey net bir şekilde görülüyordu. Kamera görüntülerinde iki kişinin olduğunu gördüm. Birisi arabanın direksiyonuna geçiyor, diğeri ise arabayı itiyordu. Aracı iterek götürüp çaldılar.

Binamızın haricinde yakın yerlerde güvenlik kamerası olmadığı için nereye götürdüklerini henüz bulamadı. 50 bin lira zararım var. Bu arabayı bile direksiyon sallayarak kazanıyoruz. Benim gibi nice mağdurlar var belki işe gidip 15 gün gelmeyen var. Emniyet mensuplarına söyledik ve haber bekliyoruz. Başka yapacağımız bir şey yok" dedi.