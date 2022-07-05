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Çalyan Buzul Gölü hayran bıraktı

Van Vadi Doğa Kulübü üyeleri, Gürpınar ilçesindeki 3 bin 200 rakımlı Norduz Yaylası ve Çalyan Buzul Gölü'ne doğa yürüyüşü düzenledi. Kulüp Başkanı Ömer Demez, karların erimesi ile birlikte ortaya çıkan buzul gölüne hayran kaldıklarını söyledi

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DHA
  • Çalyan Buzul Gölü hayran bıraktı

    Bölgenin terörden temizlenmesinin ardından Gürpınar ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Norduz Yaylası ve Çalyan Buzul Gölü, doğaseverleri ağırlamaya başladı.

     
  • Çalyan Buzul Gölü hayran bıraktı

    DHA'nın haberine göre Vadi Doğa Kulübü üyeleri de bir zamanlar sık sık terör olayları ile gündeme gelen Feraşin bölgesine de yakın olan 3 bin 200 rakımlı Çeylan Buzul Gölü bölgesine doğa yürüyüşü düzenledi.

     
  • Çalyan Buzul Gölü hayran bıraktı

    19 kişilik bir ekiple bölgeye gezi düzenleyen kulüp üyeleri karların erimesiyle birlikte ortaya çıkan doğal güzelliklere hayran kaldıklarını söyledi.

     
  • Çalyan Buzul Gölü hayran bıraktı

    Vadi Doğa Kulüp Başkanı Ömer Demez, bölgeye ilk defa doğa etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Çalyan Gölü gerçekten görülmeye değer, saklı bir cennet. 
  • Çalyan Buzul Gölü hayran bıraktı

    Sat göllerini aratmıyor, nerdeyse aynısı. Göl 3 bin rakımda, zirve ise 3 bin 200 rakımda yer alıyor. Hemen karşısında Faraşin bölgesi yer alıyor. Şu ana kadar Van bölgesinde buraya kimse gelmedi.

     
  • Çalyan Buzul Gölü hayran bıraktı

    Şırnak bölgesine daha yakın olduğu için doğaseverler oradan geliyor. Biz ilk defa Van´dan buraya gezi ekibi getirdik. Katılımcılar göle ve doğaya hayran kaldılar. Sat göllerine alternatif bir doğal güzellik sunuyor. Her kesin gelip görmesini tavsiye ediyorum" dedi.

     
  • Çalyan Buzul Gölü hayran bıraktı

    Etkinliğe katılan Cahide Pişkin, bölgenin sahip olduğu güzelliğe hayran kaldığını belirtti.

     
  • Çalyan Buzul Gölü hayran bıraktı

    Doğasever Muhammed Mehdi Yavuz ise "Burayı görmeyi çok istiyordum, hep merak ediyordum. Hakkari'deki Cilo-Sat göllerinden bir farkı yok. Doğa harikası bir yer. Daha önce çok duydum burayı, gelip görünce de hayran kaldım" diye konuştu.

     
  • Çalyan Buzul Gölü hayran bıraktı
  • Çalyan Buzul Gölü hayran bıraktı
  • Çalyan Buzul Gölü hayran bıraktı
  • Çalyan Buzul Gölü hayran bıraktı
  • Çalyan Buzul Gölü hayran bıraktı
  • Çalyan Buzul Gölü hayran bıraktı
  • Çalyan Buzul Gölü hayran bıraktı

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