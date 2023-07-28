Cam balkon takarken 7. kattan düştü

Cam balkon takarken 7. kattan düşen genç öldü
Bursa'da bir binanın 7. katındaki daireye cam balkon takan genç işçi, dengesini kaybederek düştü. Ticari aracın üzerine düşen genç, hayatını kaybetti
Bursa'da, cam balkon takarken 7'nci kattan düşen Enes K. (27), yaşamını yitirdi.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi 29 Mahallesi'nde meydana geldi. Turan Caddesi üzerinde bulunan bir siteye cam balkon takmak için gelen Enes K., ekip arkadaşıyla 8 katlı binanın 7. katına çıktı.
Burada takacakları cam balkon için balkon duvarına çıkan genç işçi, iddiaya göre bir anda dengesini kaybetti.
Taktığı cam balkon oluğuna tutunmak isteyen işçi, 7. kattan ticari aracın üzerine düştü.
Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerindeki incelemelerin ardından Enes K.'nin cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.