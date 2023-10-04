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        Haberler Yaşam Çam Dağı'na sonbaharın renkleri hakim olmaya başladı

        Çam Dağı'na sonbaharın renkleri hakim olmaya başladı

        Sakarya sınırlarında yer alan Çam Dağları'ndaki ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bölge sonbaharın gelmesiyle sarı renge bürünüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 19:18 Güncelleme: 04.10.2023 - 19:19
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        Coğrafi işaretli "Kocaali Çam Dağı Kestane Balı" üretiminin yapıldığı iki ilçe arasında bulunan 900 rakımlı dağdaki kestane, çam ve gürgen ağaçlarının yaprakları, hazan mevsiminin renklerini yansıtmaya başladı.

        KAHVERENGİ VE KIZILIN AHENGİ

        İlkbahar ve yaz aylarında yeşilin tonlarından oluşan manzaralar eşliğinde doğa yürüyüşü yapma imkanı bulan ziyaretçiler, sonbahar aylarında ise sarı, kahve ve kızılın ahengini izlemenin keyfini yaşıyor.

        HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

        Fotoğraf tutkunlarının da tercih ettiği güzergahta kendini gösteren sonbahar manzarası havadan görüntülendi.

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        #Çam Dağlar
        #sakarya
        #haberler
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