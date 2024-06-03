Cam silerken 3. kattan düşen kadın öldü
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kadın, cam silerken 3. kattan düştü. Hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki kadın kurtarılamadı.
Giriş: 03.06.2024 - 16:58 Güncelleme: 03.06.2024 - 16:58
Kapaklı Atatürk Mahallesi'nde 44 yaşındaki G.K., evinin 3. katında mutfak camını silerken beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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