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        Haberler Gündem Güncel Cam silerken 3. kattan düşen kadın öldü | Son dakika haberleri

        Cam silerken 3. kattan düşen kadın öldü

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kadın, cam silerken 3. kattan düştü. Hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki kadın kurtarılamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 16:58 Güncelleme: 03.06.2024 - 16:58
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        Cam silerken 3. kattan düştü
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        Kapaklı Atatürk Mahallesi'nde 44 yaşındaki G.K., evinin 3. katında mutfak camını silerken beton zemine düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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        #Tekirdağ
        #cam silen kadın
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