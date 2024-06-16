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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cam silerken 7.kattan düştü! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Cam silerken 7'nci kattan düşen kadın öldü!

        Başkentte feci bir kaza meydana geldi. Olayda 58 yaşındaki Mesiha Kahya, 7'nci kattaki evinde cam silerken yere düşerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 15:34 Güncelleme: 16.06.2024 - 15:34
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        Cam silerken 7.kattan düştü!
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        Ankara'da Mesiha Kahya (58), bayram sabahı 7'nci kattaki evinde cam silerken yere düşerek hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre Mesiha Kahya, Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi Akıncılar Caddesi’ndeki binanın 7'nci katında tek başına yaşadığı evde, bayram sabahı camlarını silmek istedi.

        Kahya, iddiaya göre balkonda camı silerken dengesini kaybedip yere düştü. Bayram sabahı Mesiha Kahya'ya telefonla ulaşamayan çocukları, eve geldi. Kapıyı kırarak içeriye giren çocukları, bir süre aradıktan sonra annelerini yerde hareketsiz buldu. Haber verilmesiyle polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi.

        DÜŞME ANI KAMERADA

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mesiha Kahya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kahya'nın cesedi çevrede yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Öte yandan Kahya'nın balkondan düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kahya'nın cam silerken dengesini kaybedip düştüğü görüldü.

        "BALTA İLE KAPIYI KIRDILAR"

        Mesiha Kahya'nın 3 yıldır kapı komşusu olduğunu belirten Davut Dağ, bayram namazından sonra çocuklarının kadına ulaşamadığını öğrendiklerini söyleyerek, "Kapının arkasında anahtar olduğu için açamadılar. Sonra baltayla kapıyı kırıp, içeriye girdiler. Bir feryat, çıktılar. Koşturmaya başladılar. O sırada balkonda temizlik yaparken düştüğünü öğrendik" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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