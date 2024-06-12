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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cam silerken canından oldu | Son dakika haberleri

        Cam silerken canından oldu

        Şırnak'ta cam silerken 5. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 00:23 Güncelleme: 12.06.2024 - 00:23
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        Cam silerken canından oldu
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde, cam silerken 5. kattan beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti.

        Dağkapı Mahallesi Cudi Caddesi'nde Berivan E. (30) 5. kattaki evinde cam silerken beton zemine düştü.

        Komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Berivan E'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kadının cenazesi Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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