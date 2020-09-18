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DHA

Ünye ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Balıkçı Sokak'ta, A. Bektaş, Y.D. (15) ve A.E.Ç. (11),oyun amacıyla yaktıkları torpili cam kavanoza koydu.

DHA'nın haberine göre, kapağı kapatılan kavanozun içindeki torpilin patlaması sonucu A.Bektaş, Y.D. ve A.E.Ç, kırılan cam ve torpil parçalarının vücutlarına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Çocuklar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan A.Bektaş, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine, Yunus D. ise Ünye Devlet Hastanesine sevk edil. Durumu ağır olan A. Bektaş’ın sol gözünün, görme yetisini kaybettiği öğrenildi.

TORPİLİN PAKETİ 13 LİRA

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle torpil satışı yasak olmasına rağmen, bazı bakkallarda ve işletmelerde torpil satışları devam ediyor. Özellikle çocuklar tehlikeli olan torpilli kolayca satın alabiliyor. İçerisinde 40 adet torpilin bulunduğu paketler, bazı bakkallarda 13 liradan satışa sunuluyor.

‘SOSYAL MEDYADA GÖRÜP, YAPMIŞLAR’

Torpil nedeniyle çocuğu ağır yaralanan baba Ertuğrul Bektaş (36),“Dün saat 14.00 sıralarında çocuklar, cam şişesinin içinde torpili koyuyorlar ve yakıyorlar. Benim çocuğum da o sırada telefonla video çekiyormuş. O sırada şişenin patlamasıyla oğlum ve diğer çocuklar yaralandı.

Bizi Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk ettiler. Oğlum sol gözünü kaybetmiştir. Bunun yasak olmasını bile bile satanların ceza almasını istiyoruz. Bu olayın peşini bırakmayacağız. Çocuklar bu torpil olayını da sosyal medyada görüp yapmışlar. Çocuklarınıza bilgisayar, telefon veya tablet vermeyin” dedi.