Kavuşma zamanı!

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Yönetmenliğini Fehmi Öztürk'ün üstlendiği, senaryosu Meriç Acemi'nin imzasını taşıyan ''Cam Tavanlar''ın oyuncu kadrosunda; Bensu Soral, Kubilay Aka, Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar gibi genç ve usta isimler bir arada yer alıyor.

Cam Tavanlar, bu akşam 6. bölümüyle ekrana gelecek. Bu bölüm aşkta yeni bir perde açılıyor. Leyla nihayet Cem'e olan aşkını itiraf ediyor ve açık teklif yapıyor. İkili kanatlanıyor. Bütün ekip cümbür cemaat yemek festivalinde... İştah açıcı yemeklere, aşkın lezzeti ekleniyor. Cem ve Leyla'nın aşkı yükselirken; Şinasi, Aylin ve Süreyya hayatlarının macerasını yaşıyor. Bir de Suna var tabii... Dünyamıza bomba gibi bir giriş yapıyor. Bakalım patlattığı bombanın etkisi ne olacak?

Cam Tavanlar, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Cam Tavanlar'ın 6. Bölüm Tanıtımları;