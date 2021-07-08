Leyla iki aşk arasında! 0:00 / 0:00

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Show TV'nin Ojo Pictures imzalı beğeniyle izlenen dizisi 'Cam Tavanlar'ın dün akşam yayınlanan beşinci bölümünde duygularını bir türlü açıklayamayan İskender, Leyla'yı yemeğe çıkarmak istedi. İskender'in Leyla'nın yanına geldiğini gören Cem ise bu duruma çok bozuldu.

Yemek randevusuna gitmek üzere hazırlanan Leyla, İskender'in arabasına bineceği sırada Cem'in sesini duydu. Cem, Leyla'ya konuşmak istediğini söylerken, iki aşık arasında kalan Leyla büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bu sırada onları uzaktan izleyen Suna ise herkesten habersiz büyük sürpriz oldu. Peki, Suna'nın ortaya çıkışı dengeleri nasıl değiştirecek? Leyla'nın tercihi; güvensiz ve tehlikeli hissettiği Cem mi yoksa güvenilir dediği İskender'den mi yana olacaktı?

İşte o anlar;

LEYLA VE CEM MUTFAKTA

Cem'den yaşananlardan kimseye bahsetmemesini isteyen Leyla, galanın kendisi için önemli olduğunu söyleyerek Lujuria'ya döndü. Aylin'in apar topar restorandan çıktığını öğrenen Leyla, bir süre sonra onu buldu ve geri dönmesi için ikna etti. Galaya hazırlanan İskender ve Aylin'in arasındaki gerilimin geçmediğini gören Cem ve Leyla onları motive ederken bir yandan da yemek yapmaya başladılar. Yemeği tattıran ikili tüm ekipten geçer not aldı.

LEYLA VE CEM'DEN AŞKIN DANSI!

Galanın başlamasına az bir süre kala panik yapan Leyla'ya sihirli dokunuş Süreyya'dan geldi. Galada tüm gözleri üstünde toplayan Leyla, hiç beklemediği bir anda Cem'i karşısında buldu. İlk adımı atan Cem, Leyla'ya bir elma uzatarak onu dansa kaldırdı. Bir süre dans eden ikili uyumlarıyla göz doldurdu ancak Leyla içeriyi kontrol etme bahanesiyle Cem'in yanından kaçtı. Leyla'yı dansa kaldırmak için harekete geçen İskender o sırada ikiliyi gördü ancak Leyla'dan vazgeçmemekte kararlı olduğunu da hissettirdi.

"Sana bayılıyorum"

HALDUN'DAN LEYLA'YA AĞIR SÖZLER!

Cem ve Leyla başarıyla biten gala gecesi hakkında konuşurken Haldun ve Ziya geldi. Haldun'dan Cem'in kendisine maddi olarak yardım etmek istediği için gala teklif ettiğini duyan Leyla paramparça oldu. Cem kendini açıklamak istese de Leyla onu dinlemeyerek, sinirle yanından ayrıldı. Gözyaşlarına boğulan Leyla'yı teselli eden ise İskender oldu. Öfkesi bir türlü dinmeyen Leyla bu sırada Gülten'den tedarikçiyi Cem'in değil Haldun'un şikâyet ettiğini öğrendi. Cem de, Leyla da yaptıkları hataları göz önünde bulundurarak, birbirlerine haksızlık ettiklerini düşünmeye başladı.

''Cam Tavanlar'', yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!