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        Haberler Gündem Güncel Cam seyir terası ve Bulak'ta emeklilere indirim | Son dakika haberleri

        Karabük'te cam seyir terası ve Bulak Mağarası'nda emekli indirimi

        Karabük'te İl Genel Meclisi'nin eylül ayı ikinci oturumunda, emekli ve emekliliğe hak sahibi olduklarını beyan eden vatandaşlara cam teras ve Bulak Mağarası'na giriş ücretlerinde indirim kararı alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 17:49 Güncelleme: 04.09.2024 - 17:49
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        Cam seyir terası ve Bulak'ta emeklilere indirim
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        Karabük'te, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığındaki eylül ayı ikinci oturumunda, resmi gündem maddeleri, valilikten gelen ek gündem maddeleri, meclis üyelerinden gelen yazılı ve sözlü önergeler görüşülerek karara bağlandı.

        Oturumda açıklama yapan Başkan Ahmet Sözen, şunları söyledi:

        "2024 Emekliler Yılı ve Yüzyılın Emektarları Projesi çerçevesinde cam teras ve Bulak Mağarası girişlerinde emekli ya da hak sahibi olduklarını beyan eden vatandaşlarımıza yüzde 20 indirim yapma kararını İl Genel Meclisimiz ile almış bulunuyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Safranbolu ilçemizde bulunan cam teras ve Bulak mağarasında misafir etmekten memnuniyet duyarız."

        Toplantı sonunda Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyesi Hasan Yıldırım, Eskipazar OSB hakkında İl Genel Meclis üyelerine devam eden çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi.

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        #yerel haberler
        #Karabük
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