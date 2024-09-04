Cam seyir terası ve Bulak'ta emeklilere indirim

Karabük'te, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığındaki eylül ayı ikinci oturumunda, resmi gündem maddeleri, valilikten gelen ek gündem maddeleri, meclis üyelerinden gelen yazılı ve sözlü önergeler görüşülerek karara bağlandı.

Oturumda açıklama yapan Başkan Ahmet Sözen, şunları söyledi:

"2024 Emekliler Yılı ve Yüzyılın Emektarları Projesi çerçevesinde cam teras ve Bulak Mağarası girişlerinde emekli ya da hak sahibi olduklarını beyan eden vatandaşlarımıza yüzde 20 indirim yapma kararını İl Genel Meclisimiz ile almış bulunuyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Safranbolu ilçemizde bulunan cam teras ve Bulak mağarasında misafir etmekten memnuniyet duyarız."