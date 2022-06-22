İyi şeyler yapıldığını ve iyi insanların da var olduğunu göstermek istiyorum. Biz de işte buradan yola çıktık. Her gittiğimiz yerde ağaç dikmek istiyoruz. Çocuklara sanatı öğretmek, sokak hayvanlarını beslemek, yaşlılar yurduna ve çocuk esirgeme kurumlarına gidip oralarda etkinlikler yapmak istiyoruz" diye konuştu.