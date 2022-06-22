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Cam ve ebru sanatçısı çift, 'atölye otobüs' ile Türkiye turunda

Eskişehir'de, 37 yaşındaki cam ustası Yasin Yüksel ile ebru sanatçısı olan 36 yaşındaki anaokulu öğretmeni eşi Meryem Yüksel, 70 bin liraya satın aldıkları otobüsü 100 bin lira masrafla konforlu 'sanat atölyesi'ne çevirdi. 2 ayda 13 turizm noktasına seyahat etmek istediklerini belirten Yasin Yüksel, "Hayallerimizi bir otobüste toplamış olduk. Niyetimiz, Türkiye'yi gezmek" dedi

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DHA
  • Cam ve ebru sanatçısı çift, 'atölye otobüs' ile Türkiye turunda - Güncel haberler

    Tarihi Odunpazarı bölgesindeki atölyesinde 8 yıldır cam sanatıyla uğraşan Yasin Yüksel ve anaokulu öğretmeni, ebru sanatçısı eşi Meryem Yüksel, 8 ay önce Kocaeli'den 70 bin lira hurdaya ayrılmış halk otobüsü satın aldı.

     
  • Cam ve ebru sanatçısı çift, 'atölye otobüs' ile Türkiye turunda - Güncel haberler

    DHA'nın haberine göre yaklaşık 100 bin lira masraf yapıp, aracın içini 'gezici sanat atölyesi' haline getiren çift, dışını boyayıp, otobüsün üzerini Atatürk'ün yanı sıra Kız Kulesi, Truva atı, Mevlana ve Galata Kulesi görselleriyle kapladı. Otobüsün camları ise cam eserlerin sergilendiği vitrin haline getirildi.
  • Cam ve ebru sanatçısı çift, 'atölye otobüs' ile Türkiye turunda - Güncel haberler

    İsmini 'Umut' anlamına gelen 'Hope' koydukları araçlarının son hazırlıklarını tamamlayan çift, eylül ayı sonuna kadar Kemer, Kaş, Fethiye ile başlayıp Dalaman, Marmaris, Bodrum, Didim, Kuşadası, Selçuk, Seferihisar, Alaçatı, Çeşme, İzmir güzergahlarını izleyen tura çıktı.

     
  • Cam ve ebru sanatçısı çift, 'atölye otobüs' ile Türkiye turunda - Güncel haberler

    Gittikleri bölgelerde ziyaretçilerine cam ve ebru sanatını öğretecek Yüksel çifti, ağaç dikimi gibi sosyal sorumluluk projeleri de gerçekleştirecek.

     
  • Cam ve ebru sanatçısı çift, 'atölye otobüs' ile Türkiye turunda - Güncel haberler

    'HAYALLERİMİZİ OTOBÜSTE TOPLADIK'

    Hayallerini yeni tasarladıkları otobüste toplayıp, Türkiye'yi gezmek için planlar yaptıklarını belirten Yasin Yüksel, "Eşimle hayalimiz karavan yapmaktı. Halk otobüsünü cam ve ebru atölyesi haline getirdik. 
  • Cam ve ebru sanatçısı çift, 'atölye otobüs' ile Türkiye turunda - Güncel haberler

    Komşularımız, 'Bu otobüsle uğraşılmaz' diyorlardı. Çünkü otobüs çok kötü bir haldeydi. Yaklaşık 8 ay sonunda son haline getirdik. Şimdi ise 'Çok güzel yaptınız. Elinize sağlık´ diyorlar.

     
  • Cam ve ebru sanatçısı çift, 'atölye otobüs' ile Türkiye turunda - Güncel haberler

    Şu an bütün hayallerimizi tek bir otobüste toplamış olduk. Niyetimiz, Türkiye'yi gezmek. Yapmak istediğimiz sosyal sorumluluk projeleri de var. Yolculuğa Kemer'den başlamak istiyoruz.
  • Cam ve ebru sanatçısı çift, 'atölye otobüs' ile Türkiye turunda - Güncel haberler

     Kemer'den sonra duracağımız rotaların hepsi belirlendi. Son olarak İzmir'e gideceğiz. Eğer İzmir'den sonra vaktimiz kalırsa Çanakkale ve Balıkesir'e de gitmek istiyoruz. Gittiğimiz her yerde o ebru teknesini açacak, ben makinemi açacağım.

     
  • Cam ve ebru sanatçısı çift, 'atölye otobüs' ile Türkiye turunda - Güncel haberler

    Ben cam şekillendirirken eşim de ebruyla uğraşacak. İnşallah insanlar beğenirler. Deniz kıyısını bitirdikten sonra İç Anadolu ve Doğu Anadolu'ya döneceğiz çünkü asıl amacımız orası. Hayat çok kısa ve bir şekilde geçiyor. İyi şeyler yapmak zorundayız" dedi.

     
  • Cam ve ebru sanatçısı çift, 'atölye otobüs' ile Türkiye turunda - Güncel haberler

    'GİTTİĞİMİZ HER YERE AĞAÇ DİKMEK İSTİYORUZ'

    Gençler ile çocuklara cam ve ebru sanatını sevdirmeyi hedeflediklerini söyleyen Yüksel, seyahat edecekleri her noktada sosyal sorumluluk projeleri yapmak istediklerini de anlatırken, "Bugüne kadar sanatla insanlara ulaşabildik sonra dedim ki 'Ben bunu karavanın içerisine koyayım. Küçük çocuklara, gençlere göstereyim'. Şu an gençlerimiz sosyal medya denilen tuzağın içine düşmüş durumda. Herkes kolay para kazanmanın peşinde.

     
  • Cam ve ebru sanatçısı çift, 'atölye otobüs' ile Türkiye turunda - Güncel haberler

    'Basit şeyler yapayım, çok para kazanayım ama hiç yorulmayayım' düşüncesindeler. Yorularak, keyifli bir şekilde nasıl para kazanıldığını insanlara göstermek istiyorum. 
  • Cam ve ebru sanatçısı çift, 'atölye otobüs' ile Türkiye turunda - Güncel haberler

    İyi şeyler yapıldığını ve iyi insanların da var olduğunu göstermek istiyorum. Biz de işte buradan yola çıktık. Her gittiğimiz yerde ağaç dikmek istiyoruz. Çocuklara sanatı öğretmek, sokak hayvanlarını beslemek, yaşlılar yurduna ve çocuk esirgeme kurumlarına gidip oralarda etkinlikler yapmak istiyoruz" diye konuştu. 
  • Cam ve ebru sanatçısı çift, 'atölye otobüs' ile Türkiye turunda - Güncel haberler
  • Cam ve ebru sanatçısı çift, 'atölye otobüs' ile Türkiye turunda - Güncel haberler
  • Cam ve ebru sanatçısı çift, 'atölye otobüs' ile Türkiye turunda - Güncel haberler
  • Cam ve ebru sanatçısı çift, 'atölye otobüs' ile Türkiye turunda - Güncel haberler
  • Cam ve ebru sanatçısı çift, 'atölye otobüs' ile Türkiye turunda - Güncel haberler
  • Cam ve ebru sanatçısı çift, 'atölye otobüs' ile Türkiye turunda - Güncel haberler
  • Cam ve ebru sanatçısı çift, 'atölye otobüs' ile Türkiye turunda - Güncel haberler
  • Cam ve ebru sanatçısı çift, 'atölye otobüs' ile Türkiye turunda - Güncel haberler
  • Cam ve ebru sanatçısı çift, 'atölye otobüs' ile Türkiye turunda - Güncel haberler
  • Cam ve ebru sanatçısı çift, 'atölye otobüs' ile Türkiye turunda - Güncel haberler

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