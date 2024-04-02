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        Çamardı'da seçim sonuçlarına itiraz

        Niğde'nin Çamardı ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 01:05 Güncelleme: 02.04.2024 - 01:05
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        Çamardı'da seçim sonuçlarına itiraz
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        CHP temsilcileri, İlçe Seçim Kuruluna başvurarak 3 bin 188 seçmenin kayıtlı olduğu 10 sandık için sonuçlara itiraz etti.

        İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını reddederek, geçersiz oyların yeniden incelenmesine karar verdi.

        Yapılan inceleme sonucunda AK Parti adayı Ali Pınarın oy sayısı 960a, CHP adayı Mustafa Emiroğlunun ise 948e yükseldi.

        Çamardı Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ali Pınar 953 oy alarak kazanmıştı.

        Sandıkların yüzde 100ünün açıldığı ilçede CHP adayı Mustafa Emiroğlu ise 945 oy almıştı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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