Çamaşır makinesi cinayetinde kelepçe!

Olay, 1 Haziran Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu”nun haberine göre, babalarına çamaşır makinesi almak isteyen iki kardeş aile arasında toplanan para konusunda anlaşmazlık yaşadı.

TARTIŞMA CİNAYETE DÖNÜŞTÜ

Konuşmak için parkta buluşan iki kardeş Cemil T. (41) ile Seyfi T. (33) arasında kavga çıktı. İddiaya göre Kavga sırasında Seyfi T. ağabeyi Cemil T.'yi bıçakladı. Seyfi T., olay yerinden kaçarken yaralanan ağabeyi sokakta bir süre ilerledikten sonra kaldırıma oturarak çevredekilerden yardım istedi. O anlar güvenlik kamera tarafından kaydedildi.

Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirerek kan kaybeden yaralıya tampon uyguladı. Sağlık ekipleri, yaralıyı Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. İki gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Cemil T., dün hayatını kaybetti.