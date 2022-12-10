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Çamaşır makinesi kapağında bulunan oval çıktı bakın ne işe yarıyormuş!

Hemen hemen her evde bulunan çamaşır makinesinin kapağının neden içe doğru çıkıntılı tasarlandığını hiç düşündünüz mü? Pek dikkat edilmeyen bu çamaşır makinesi kapağının önemi aslında oldukça büyük. İşte, içe doğru bakan bu tasarımın asıl amacı...

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  • Çamaşır makinesi kapağında bulunan oval çıktı bakın ne işe yarıyormuş!

    Çamaşır makinesinin kapak bölümünde yer alan şeffaf cam kısım içeri doğru oval bir şekilde çıktı bulundurur.

    Bu şeffaf çıkıntının ne işe yaradığını beyaz eşya tamir teknisyeni Renae açıklıyor.
  • Çamaşır makinesi kapağında bulunan oval çıktı bakın ne işe yarıyormuş!

    ÇAMAŞIRLAR GERİ İTİLİYOR

    Hazırladığı bir videoda Reane çamaşır makinesi kapağı ile ilgili şunları söyledi:

    "Eğer önden yüklemeli bir çamaşır makinesi kullandıysanız, muhtemelen kapısındaki camın içeri doğru çıkan küçük bir tümseği olduğunu fark etmişsinizdir. Aslında çamaşır makinesinin bu şekilde tasarlanmasının birkaç nedeni vardır.

    İlk ana sebep, önden yüklemeli bir çamaşır makineniz olduğunda, giysilerin üstten yüklemeli bir çamaşır makinesinde olduğundan çok daha fazla hareket etmesidir. 
  • Çamaşır makinesi kapağında bulunan oval çıktı bakın ne işe yarıyormuş!

    KAPAK SIKIŞMIYOR

    Bu şekilde eğimli olmasının nedeni, çamaşırları yıkanırken tambura geri itmek, böylece kapı contasına sıkışmaz veya zarar görmemesi sağlanır."

     
  • Çamaşır makinesi kapağında bulunan oval çıktı bakın ne işe yarıyormuş!

    SU BİRİKMESİ ÖNLENİYOR

    Bu sayede su kapağın altında birikmiyor ve borulardan geri dönüyor. Her tasarımın ince detayları olduğunu bir kez daha anlamış oluyoruz.

    Çamaşır makinesinin kapağında yer alan bu çıkıntı sayesinde hem kapak zarar görmüyor hem de giysiler makine içerisinde dönerken kapağa çarparak geri dönüyor böylece su akışı daha rahat sağlanıyor.

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