ÇAMAŞIRLAR GERİ İTİLİYOR

Hazırladığı bir videoda Reane çamaşır makinesi kapağı ile ilgili şunları söyledi:

"Eğer önden yüklemeli bir çamaşır makinesi kullandıysanız, muhtemelen kapısındaki camın içeri doğru çıkan küçük bir tümseği olduğunu fark etmişsinizdir. Aslında çamaşır makinesinin bu şekilde tasarlanmasının birkaç nedeni vardır.

İlk ana sebep, önden yüklemeli bir çamaşır makineniz olduğunda, giysilerin üstten yüklemeli bir çamaşır makinesinde olduğundan çok daha fazla hareket etmesidir.