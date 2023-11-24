Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini açıkladı: Halüsinasyon

Analistler bu tarz sorunların önümüzdeki birkaç yıl daha devam etmesini bekliyor. Cambridge Sözlüğü'nün yayın müdürü "Wendalyn Nichols, sözlükte yapılan değişikliklerle ilgili açıklamasında

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Yapay zeka ve etik alanında çalışmalar yapan Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Henry Shevlin “Normalde insan ürünü olan halüsinasyon bundan böyle artık gerçeklikten kopukluk yaşayan yapay zeka aracını ima eden bir fiil. Elbette yanlış veya yanıltıcı bilgi; söylenti, propaganda ve yalan haber şekillerinde uzun bir süredir hayatımızın içinde. Ancak bu dilsel seçim, algıda ince ama derin bir değişimi de yansıtıyor. Zira halüsinasyon gören kullanıcı değil, yapay zekâ" dedi.

Kaynak: BBC, Business Insider, Mashable