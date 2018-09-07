Cambridge United - Carlisle United düellosu

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Cambridge United, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Carlisle United takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Cambridge United 7 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Carlisle United 10 puanda ve 10. sırada. Cambridge United son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Carlisle United, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 373 kodlu maçı oynayanlar; Cambridge United galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.00, Carlisle United galibiyet oranı 2.90. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Cambridge United son haftadaki Cheltenham Town müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Carlisle United ise Luton Town maçında 3-0 yenildi.

Cambridge United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Cambridge United, kendi sahasında 3 gol attı, 5 gol yedi.

Carlisle United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Carlisle United, 2 gol atarken 4 gol yedi.

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