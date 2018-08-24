Cambridge United - Cheltenham Town rakamlar

Cambridge United ve Cheltenham Town, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. 4 puanlı Cambridge United 19. sırada bulunuyor, Cheltenham Town 1 puana sahip ve 22. sırada. Cambridge United, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Cheltenham Town, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 313. İddaa'da Cambridge United kazanır 1.80, berabere biter 3.00, Cheltenham Town kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Cambridge United önceki hafta Port Vale mücadelesinde 5-0 kazandı.

Cheltenham Town, Crewe Alexandra karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Cambridge United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Cambridge United, kendi sahasında 3 gol attı, 4 gol yedi.

Cheltenham Town, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cheltenham Town 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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