Cambridge United - Grimsby Town sahaya çıkıyor

İngiltere 2.Lig maçında Cambridge United ile Grimsby Town, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. Maç öncesi Cambridge United 15 puanla 20. sırada, Grimsby Town 15 puanla 19. sırada bulunuyor. Ev sahibi Cambridge United, son 6 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Grimsby Town son 4 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

Maçın iddaa kodu 323. İddaa'da Cambridge United kazanır 1.60, berabere biter 3.30, Grimsby Town kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Cambridge United son haftadaki Port Vale müsabasında 5-0 kazandı.

Grimsby Town ise Forest Green karşılaşmasında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Cambridge United, 7 gol attı ve 12 gol yedi.

Grimsby Town, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Grimsby Town, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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