Cambridge United - Macclesfield Town maçı istatistikleri

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Cambridge United, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Macclesfield Town takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Cambridge United 12 puanla 21. sırada, Macclesfield Town 7 puanla 24. sırada bulunuyor. Cambridge United son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Macclesfield Town, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 316 kodlu maçı oynayanlar; Cambridge United galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.30, Macclesfield Town galibiyet oranı 4.30. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Cambridge United önceki hafta Macclesfield Town mücadelesinde 3-0 kazandı.

Macclesfield Town ise Cambridge United karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Cambridge United, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 12 gol yedi.

Macclesfield Town ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Macclesfield Town, 7 gol atarken 16 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ