Cambridge United - Newport County maç önü

Cambridge United ve Newport County, 14 Ağustos 2018 Salı günü İngiltere Lig Kupası 1.Tur maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. Ev sahibi Cambridge United, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Newport County, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.
Maçın iddaa kodu 442. İddaa'da Cambridge United kazanır 1.85, berabere biter 3.00, Newport County kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.
Cambridge United son hafta oynanan Port Vale maçında 5-0 kazandı.
Newport County, Carlisle United karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.
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