Cambridge United - Notts County sahaya çıkıyor

İngiltere 2.Lig maçında Cambridge United ile Notts County, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Cambridge United son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Notts County son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 344 kodlu maçı oynayanlar; Cambridge United galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.80, Notts County galibiyet oranı 2.60. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Cambridge United son hafta oynanan Port Vale maçında 5-0 kazandı.

Notts County ise Luton Town karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

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