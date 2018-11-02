Cambuur Leeuwarden - Jong Ajax maçı öncesi rakamlar

Hollanda Eerste Divisie maçında Cambuur Leeuwarden ile Jong Ajax, 02 Kasım 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:00. 17 puanlı Cambuur Leeuwarden 8. sırada bulunuyor, Jong Ajax 16 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Cambuur Leeuwarden, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik aldı. Jong Ajax, son 5 maçında 5 galibiyet, lik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 220. İddaa'da Cambuur Leeuwarden kazanır 2.80, berabere biter 3.20, Jong Ajax kazanır 1.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Cambuur Leeuwarden son haftadaki Telstar Ijmuiden müsabasında 0-1 kazandı.

Jong Ajax ise MVV Maastricht karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Cambuur Leeuwarden, 9 gol attı ve 3 gol yedi.

Jong Ajax, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Jong Ajax 6 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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