Cambuur Leeuwarden - Jong AZ maç önü

Hollanda Eerste Divisie heyecanı devam ediyor. Cambuur Leeuwarden, 24 Ağustos 2018 Cuma günü Jong AZ takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Cambuur Leeuwarden, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Jong AZ, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 200 kodlu maçı oynayanlar; Cambuur Leeuwarden galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 4.30, Jong AZ galibiyet oranı 4.50. 2.5 gol altının oranı 2.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.25. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Cambuur Leeuwarden son haftadaki Telstar Ijmuiden müsabasında 0-1 kazandı.

Jong AZ, De Graafschap karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

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