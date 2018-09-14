Cambuur Leeuwarden - Telstar Ijmuiden düellosu

Hollanda Eerste Divisie maçında Cambuur Leeuwarden ile Telstar Ijmuiden, 14 Eylül 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Maç öncesi Cambuur Leeuwarden 10 puanla 2. sırada, Telstar Ijmuiden 6 puanla 10. sırada bulunuyor. Cambuur Leeuwarden son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Telstar Ijmuiden, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 250. İddaa'da Cambuur Leeuwarden kazanır 1.55, berabere biter 3.50, Telstar Ijmuiden kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Cambuur Leeuwarden önceki hafta Telstar Ijmuiden mücadelesinde 0-1 kazandı.

Telstar Ijmuiden, Cambuur Leeuwarden karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Cambuur Leeuwarden, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 1 gol yedi.

Telstar Ijmuiden ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Telstar Ijmuiden, 4 gol atarken 2 gol yedi.

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