Cambuur Leeuwarden - Waalwijk maçı rakamları

Hollanda Eerste Divisie heyecanı devam ediyor. Cambuur Leeuwarden, 07 Eylül 2018 Cuma günü Waalwijk takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. 7 puanlı Cambuur Leeuwarden 2. sırada bulunuyor, Waalwijk 6 puana sahip ve 8. sırada. Cambuur Leeuwarden, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Waalwijk, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 253 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cambuur Leeuwarden kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.75, Waalwijk sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Cambuur Leeuwarden son haftadaki Telstar Ijmuiden müsabasında 0-1 kazandı.

Waalwijk, Helmond Sport karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Cambuur Leeuwarden, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Cambuur Leeuwarden, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

Waalwijk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Waalwijk, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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