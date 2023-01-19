CAMDAKİ KIZ 65. SON BÖLÜM ÖZETİ

Nalan ne yaparsa yapsın Hayri Nalan'dan asla vazgeçmiyor. Nalan Hayri ile arasında olanları tamamen bitirmeye karar verse de Hayri'nin gözlerinin içine bakınca ona teslim oluyor. Öte yandan Selen, Emir karşısında duygularına hakim olamayarak onunla yakınlaşır.

Olayı büyümeden kapatmak ise yine Muzo’ya kalır. Metin’in itirafı Hafize’yi çok şaşırtır. Nalan, acısını içine gömmeye çalışırken Hayri’den kurtulmanın yollarını arar ama bu o kadar kolay olmayacaktır.