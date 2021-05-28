Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Camdaki Kız 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız 7. son bölüm

Camdaki Kız 7. bölümü ile diziseverlerin karşısına çıktı. Başrolünü Burcu Biricik'in üstlendiği Camdaki Kız dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nın romanından diziye uyarlandı. Camdaki Kız dizisinin 7. son bölümünde; Sedat, Nalan ile bir an evvel evlenebilmek için acele ediyor. Yeni bölümde neler olacağını merak eden diziseverler soruyor: Camdaki Kız 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız 7. son bölüm özeti...

Camdaki Kız 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız 7. son bölüm

Camdaki Kız 7. bölümü Kanal D ekranlarında yayınlandı. Son bölümde; Feride, Nalan'a baskı yapmaya devam eder. Sedat ile öpüşmek Nalan'a pahalıya mal olmuştur. Feride, Nalan’ın dünyayla bağlantısını koparıp, onu eve kapattığı için Sedat bir türlü Nalan’a ulaşamaz. Sedat ile Nalan arasındaki yakınlaşma devam ediyor. Camdaki Kız 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız 7. son bölüm

CAMDAKİ KIZ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Camdaki Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

CAMDAKİ KIZ 7. SON BÖLÜM

Sedat ve Nalan’ın öpüştüğünü gören Feride beyninden vurulmuşa döner. Geçmişte yaşadığı felaketin etkisiyle kontrolü kaybeden Feride, Nalan’a uyguladığı şiddetin dozunu artırır. Böylece hayatının en mutlu anını yaşamış olan Nalan’ın hayatı, birden cehenneme dönüşür.

Gizli AVM’yi keşfedip, Gülcihan’ın evde saklandığını anlayan Tako, Gülcihan ve Döndü tarafından alıkonulur. Tako’nun ortadan kaybolması Koroğlu konağında bomba etkisi yaratır. Rafet her yerde Tako’yu ararken, ev halkı bu krizi nasıl çözecektir? Feride, Nalan’ın dünyayla bağlantısını koparıp, onu eve kapattığı için Sedat bir türlü Nalan’a ulaşamaz. Gün geçtikçe Nalan’a olan hisleri artan Sedat sonunda merak eder ve durumu ailesine açar. Bunun üzerine Koroğlu ailesi İpekoğlu ailesinin evine habersiz bir ziyarette bulunur. İlk defa Nalan’ın evine giden Muzo, yaşanmak üzere olan büyük felaketi engelleyebilecek midir?

Nalan'ın sağlığını tehlikeye atacak bir boyuta gelir. Bayılan Nalan'ı ise Muzo bulur.

Sedat ve Nalan arasında sürpriz öpücük! Sedat, Nalan'a yıldırım nikahı ile evlenmeyi teklif ediyor. Bu teklif karşısında Nalan'ın cevabı ne olacak?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bir Zamanlar Kıbrıs 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Kıbrıs 8. son bölüm...
TELEVİZYONBir Zamanlar Kıbrıs 9. yeni bölüm fragmanı...
Friends Reunion nasıl izlenir? Friends Reunion ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
TELEVİZYONFriends Reunion nasıl izlenir
Bir Zamanlar Çukurova Müjgan diziden neden ayrıldı, öldü mü? Melike İpek Yalova kimdir, kaç yaşında?
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova Müjgan öldü mü?
Camdaki Kız'ın oyuncuları kim? Camdaki Kız konusu ne? Camdaki Kız oyuncu kadrosu ve karakterleri
TELEVİZYONCamdaki Kız oyuncuları tam kadro!
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları ve rolleri: Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları isimleri
TELEVİZYONBir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları tam kadro!
Alev Alev oyuncuları isimleri ve yaşları! İşte Alev Alev oyuncu karakterleri
TELEVİZYONAlev Alev oyuncuları kimler?
Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları isimleri ve yaşları! Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu
TELEVİZYONBir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler?
Akrep oyuncuları isimleri ne? Akrep dizisi konusu ne? İşte Akrep oyuncu kadrosu
TELEVİZYONAkrep oyuncuları kim?
Mucize Doktor oyuncuları isimleri ve yaşları! İşte Mucize Doktor oyuncu kadrosu
TELEVİZYONMucize Doktor dizisi oyuncuları kimler?
Mucize Doktor neden bitti? Mucize Doktor 64. final bölümünde neler oluyor?
TELEVİZYONMucize Doktor neden bitti?