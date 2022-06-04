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Camden Market: Londra'nın tarihi pazarı satışa çıkarıldı

Londra'nın tarihi Camden Pazarı'nın İsrailli milyarder sahibi Teddy Sagi, pazarı satışa çıkardı. Pazarın 1,5 milyar sterlin civarında bir rakama alıcı bulması bekleniyor.

Camden Market: Londra'nın tarihi pazarı satışa çıkarıldı
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Londra'nın tarihi Camden Pazarı'nın İsrailli milyarder sahibi Teddy Sagi, pazarı satılığa çıkardı.

Pazarın 1,5 milyar sterlin civarında bir rakama alıcı bulması bekleniyor.

Satış yatırım bankası Rothschild & Co'nun gözetiminde yapılıyor.

Yaklaşık 65 bin metrekare büyüklüğündeki pazarda binden fazla mağaza, bar, dükkan ve kafe bulunuyor.

Camden Pazarı, Londra'nın en turistik adreslerinden biri.

Punk ve hippi kültürüyle özdeşleşen pazar, taze ürünler ve sanat eserleri satan bağımsız mağazalarıyla biliniyor.

Camden Pazarı'nın bulunduğu arsa 1972 yılında döküntü bir kereste deposuyken iki çocukluk arkadaşı tarafından satın alınmıştı.

- Getty Images

Bugün yılda 28 milyon kişinin ziyaret ettiği pazarın satışının çetin geçmesi bekleniyor.

Financial Times'ın haberine göre geçtiğimiz hafta bir dizi potansiyel alıcı pazarın sekiz yıldır sahibi olan Teddy Sagi'yle temasa geçmiş durumda.

İnternet üzerinde faaliyet gösteren bir kumar oynama sitesinin kurucusu olan Sagi'nin satıştan 1,5 milyar sterlin kazanmayı umduğu söyleniyor.

Sagi'nin 2014 yılında Camden Pazarı'nı satın almasından bu yana pazardaki birçok bağımsız dükkan kepenk kapatmış, yerlerini bilindik ya da zincir mağazalara bırakmıştı.

Teddy Sagi 2019 yılında da Camden Pazarı'nı satışa çıkarmış ancak koronavirüs salgını nedeniyle satış askıya alınmıştı.

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