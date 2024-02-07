Cameristi Della Scala CSO Ada Ankara’da

Başkent’in kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, dünyanın önde gelen şeflerini ve müzik topluluklarını Ankaralılarla buluşturmaya devam ediyor.

Dünyanın prestijli oda müziği topluluklarından biri olarak kabul edilen Cameristi Della Scala, 26 Şubat'ta ilk kez CSO Ada Ankara’da müzikseverlerle buluşacak. ‘Fantasie da opere di Giuseppe Verdi / Verdi’nin Opera Fantezileri’ konseri, dünya genelinde büyük beğeni toplayan orkestranın Türkiye prömiyeri olma özelliğini taşıyor.

İKİ SEÇKİN İTALYAN SOLİST SAHNEDE OLACAK

Cameristi Della Scala, bu özel konserde iki seçkin İtalyan solisti de Ankaralı müzikseverlerle buluşturacak. Keman solisti Francesco Manara ve çello solisti Massimo Polidori, Cameristi Della Scala eşliğinde unutulmaz bir konsere imza atacaklar. Francesco Manara, dünya genelinde prestijli sahnelerde konser veren bir sanatçı olarak öne çıkarken, Massimo Polidori ise solo kariyerinde elde ettiği başarılarla tanınıyor.

Dünyanın en prestijli opera evlerinden ‘Teatro alla Scala di Milano’ orkestrasının müzisyenleri tarafından oluşturulan oda orkestrası Cameristi Della Scala 1982 yılında kuruldu. Orkestra, orkestra şefi olmaksızın performans sergiledikleri repertuarları ile benzersiz bir kimliğe sahip.

Cameristi Della Scala genellikle La Scala orkestrasının seçkin grup şeflerini solist olarak öne çıkarıyor. Bu performansların yanı sıra dünyaca ünlü Khatia Buniatishvili, Jan Lisiecki, Sergei Babayan, Alexei Volodin, Daniel Lozakovich, Giovanni Sollima, Julius Berger gibi birçok tanınmış enstrümantalist ile düzenli olarak konserler veriyor.

REKLAM

YILLARCA SÜREN ARAŞTIRMALARLA ORTAYA ÇIKAN ESERLER SESLENDİRİLECEK

Cameristi Della Scala'nın sanat yönetmeni Gianluca Scandola, Ankara’daki konserin "Tamamen sıra dışı bir çalışma ve Verdi'nin eserlerini dinlemeye alışkın olanlar için tam anlamıyla bir anomali ve aynı zamanda benzersiz bir deneyim" olduğunu belirtiyor. Cameristi Della Scala’nın Türkiye Prömiyerinde icra edeceği Verdi repertuarı, bizzat Cameristi Della Scala’nın dünyanın dört bir yanındaki kütüphanelerde yaptığı ve yıllarca süren araştırmalarla ortaya çıkan eserlerin toplanması ve incelenmesinden oluşuyor. Konserde ayrıca efsanevi sanatçılar Camillo Sivori'nin ‘il Trovatore’, Antonio Bazzini'nin versiyonunda ‘La Traviata’, Giovanni Avolio’nun ‘Falstaff’, Don Carlo ve Luigi Mancinelli’nin ‘Aida’ eserleri, orkestra tarafından özgün yorumlarla seslendirilecek. CSO Ada Ankara, 26 Şubat akşamı sanatseverleri unutulmaz bir müzik yolculuğuna davet ediyor.

Konserde ayrıca efsanevi sanatçılar Camillo Sivori'nin ‘il Trovatore’, Antonio Bazzini'nin versiyonunda ‘La Traviata’, Giovanni Avolio’nun ‘Falstaff’, Don Carlo ve Luigi Mancinelli’nin ‘Aida’ eserleri, orkestra tarafından özgün yorumlarla seslendirilecek.

konserin biletleri biletinial.com, ‘SanatCepte’ uygulaması ve CSO ADA ANKARA fuaye alanındaki gişeden temin edilebilir