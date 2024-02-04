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        Haberler Gündem 3. Sayfa Arkadaşı bıçakladı: Manisa'da cami avlusunda öldürüldü! - Güncel haberler

        Cami avlusunda arkadaşı tarafından öldürüldü

        Manisa'da Feyzullah Demir adlı kişi, cami avlusunda arkadaşı tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Demir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 13:04 Güncelleme: 04.02.2024 - 13:28
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        Cami avlusunda bıçaklanarak öldürüldü!
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        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, cami avlusunda arkadaşı İbrahim G. (35) tarafından bıçaklanan Feyzullah Demir (36) hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre polis, bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen İbrahim G.'yi gözaltına aldı.

        Pazarcılık yapan ve hafif derecede otizmli olan Feyzullah Demir, ilçede berberlik yapan arkadaşı İbrahim G. ile bugün sabah namazı için Çarşı Merkez Camisi'ne geldi. Namazın ardından iki arkadaş cami avlusunda tekrar buluştu. Bu sırada İbrahim G., yanındaki bıçakla arkadaşı Demir'e bilinmeyen nedenle saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Demir, kanlar içinde yere yığıldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, olayın ardından bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen İbrahim G.'yi gözaltına aldı.

        İbrahim G.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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