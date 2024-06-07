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        Haberler Gündem Güncel Cami hoparlöründen kaçak elektrik anonsu: Kontrol ekibine kapınızı açmayın | Son dakika haberleri

        Cami hoparlöründen kaçak elektrik anonsu: Kontrol ekibine kapınızı açmayın

        Şırnak'ın İdil ilçesinde cami hoparlöründen köye kaçak kontrol ekibinin geldiği anons edilerek köylülere "kapınızı açmayın" uyarısı yapıldı. Müezzin, bu uyarının ardından öğlen ezanını okumaya başladı. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 10:45 Güncelleme: 07.06.2024 - 10:47
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        Cami hoparlöründen tepki çeken anons
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        Şırnak'ın İdil ilçesinde cami hoparlöründen köylülere, kaçak elektrik kullananların belirlenmesi için bölgeye giden Dicle Elektrik'in kontrol ekibine "kapınızı açmayın" anonsu yapıldı.

        Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada, Şırnak İl Müdürlüğüne bağlı kaçak kontrol ekipleri, dün yüzde 85 oranında kaçak elektrik kullanıldığı belirlenen İdil ilçesine bağlı Açma köyüne giderek abonelerin sayaçlarını kontrol etmek istedi.

        Jandarmadan çalışma için destek istenmesinin ardından köye hareket eden ekibe ait araçların önü, durumu haber alıp köy girişinde toplanan bir grup tarafından kesildi. Ekip köye sokulmayınca jandarma olaya müdahale etmek istedi.

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        CAMİ HOPARLÖRÜNDEN "KAPINIZI AÇMAYIN" UYARISI

        Jandarma müdahalesinin ardından köylüler yol üzerinde oturarak araçların köye girmesine izin vermedi. Bu arada öğlen ezanı için köy camiinin minaresine çıkan müezzin, önce köylüleri kaçak kontrol ekibinin geldiği konusunda uyardı, ardından da "kapınızı açmayın" dedi. Müezzin, bu uyarının ardından öğlen ezanını okumaya başladı. Yaşananlar, cep telefonu kameralarına da yansıdı.

        Dicle Elektrik kontrol ekibi, çalışma yapamadan bölgeden ayrıldı. Yetkililer, daha sonra kontrol çalışması yapılacağını bildirdi.

        GEÇEN YIL DA YAŞANMIŞTI

        Öte yandan, geçtiğimiz yıl da Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Sulubağ Mahallesi'ne kontrol için giden ekipler, benzer bir durumla karşılaşmıştı. Mahalledeki cami hoparlöründen "kapılarınızı açmayın" anonsu yapılması üzerine aboneler tarafından konut kapıları açılmadığı belirtildi. Bu sebeple söz konusu mahallede gerekli kontroller yapılamamış, ekipler, daha sonra jandarma nezaretinde bu mahallelere giderek kaçak kontrolü yapabilmişti.

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        #müezzinden kaçak elektrik anonsu
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