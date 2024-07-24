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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cami imamına okla saldırdı! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da okla vurulan cami imamı yaralandı

        İstanbul Bağcılar'da feci bir olay meydana geldi. İlçede bir saldırgan, cami imamını okla vurarak yaraladı. Kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 16:43 Güncelleme: 24.07.2024 - 16:43
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        Cami imamına okla saldırdı!
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        İstanbul'da, cami imamını okla vurarak yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre Bağcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir camide imamlık yapan D.K., caminin yakınlarında sağ omuzundan okla vurularak yaralandı.

        KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar yaralı D.K'yi yakındaki hastaneye götürdü.

        Hastanede tedavi altına alınan D.K'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise olayın ardından yaptığı çalışmada, D.K'yi okla vurduktan sonra kaçan şüpheli M.F.G'yi yakaladı.

        GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI

        Gözaltına alınan zanlı, emniyet müdürlüğüne götürülürken, suçta kullanılan ok da muhafaza altına alındı.

        Görgü tanıklarından Fedai Karan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şüpheli ile imam arasında bağrışma duyduklarını belirterek, imamın karşıya doğru geçerken okla vurularak yaralandığını söyledi.

        Yaralıyı, hastanenin aciline getirdiklerini anlatan Karan, olayın ardından kaçan şüphelinin de polis tarafından yakalandığını anlattı.

        Karan, "Okla vurmuş öyle diyorlar, ok zaten sallanıyor. Ameliyata almışlar. Yoğun bakıma almışlar, oku da çıkarmışlar." dedi.

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