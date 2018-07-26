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"Cami, tarihi şehrin yapılarına benzerlik gösterir. Sarı trakit taşından yapılmıştır. Sadece mihrapta ve giriş kapısında süslemeler görebiliyoruz. Cami kapısında beliren 'taçlı kadın başı' silüetiyle ilgili halk arasında pek çok efsane dolaşır. Bir efsaneye göre camiyi inşa eden ustalardan birisi Niğde Sancak Beyi'nin kızına aşıktır ve bu imkansız bir aşktır. Bu imkansız aşkını sonsuza kadar yaşatmak maksadıyla böyle bir eser ortaya çıkartır. Minare, kalınlığı itibariyle deniz fenerine benzer. Türk mimari yapısında Selçuklular'da birkaç örneği vardır. Değişik bir yapı olarak yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeker. Çeşitli onarımlarla günümüze kadar gelmiştir ama büyük ölçüde orijinalliğini korumaktadır."