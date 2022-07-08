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Cami kubbesinde mahsur kalan yavru leylekler kurtarıldı

Düzce'de anneleri öldüğü için cami kubbesinde mahsur kalan 3 yavru leylek, itfaiye tarafından indirilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi

Cami kubbesinde mahsur kalan yavru leylekler kurtarıldı
AA

Düzce'de Arapçiftliği Camisi'nin kubbesinde her yıl yuva yaparak burada yavrularını büyüten leyleğin yaklaşık 1 haftadır gelmediğini gören çevre sakinleri, durumu Düzce Belediyesi itfaiyesine bildirdi.

AA'nın haberine göre merdivenli araçla caminin kubbesine çıkan ekipler, 3 leylek yavrusunu yuvadan indirerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

Veteriner klinikte yapılan incelemede aç ve bitkin oldukları anlaşılan yavrular, bakım ve tedavilerinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak.

Elektrik tellerine takılan anne leyleğin ise akıma kapılarak öldüğü belirlendi.

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