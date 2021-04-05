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HaberlerGündem3. SayfaCamide kilitli kaldı, polisi aradı
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Namaza gittiği camide kilitli kaldı, polisi aradı

Karaman'da yatsı namazına giden Rıza Ergin, cemaatin camiden tamamen çıktığını düşünen imamın kapıyı kilitlemesi üzerine mahsur kaldı. Ergin, yardım istediği polislerin ulaştığı imamın kapıyı açmasıyla dışarı çıkabildi

Camide kilitli kaldı, polisi aradı
İHA

Karaman'da yatsı namazı sonrası camide kilitli kalan şahıs, polis ekiplerinin ulaştığı cami görevlisinin kapıyı açmasıyla kurtarıldı.

İHA'nın haberine göre, 44 yaşındaki Rıza Ergin, yatsı namazını kılmak için Seki Çeşme Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Boyahane Camii'ne gitti. Ergin burada namazını kılarken, cemaatin tamamının camiden çıktığını düşünen imam, kapıları kilitledi. Bir süre sonra camiden çıkmak isteyen Ergin, kapıların kilitli olduğunu fark etti. Bunun üzerine polisi arayarak yardım isteyen Ergin, cami görevlisi Ömer Celal'in camiye gelerek kapıyı açmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yatsı namazını kılmak için camiye girdiğini ifaden Ergin, "Bu camiyi çok seviyorum. Namazlarımı kılayım, evime öyle gidiyim diye düşünerek camiye geldim. Yatsı namazını kılarken kapı gıcırtısı geldi. Ben de acaba 'Biri namaz kılmaya mı geldi' diye düşündüm. Meğerse imam kapıyı kilitleyip gitmiş. Yaklaşık 1.5 saat içeride kaldım. Ben de cep telefonumla polisi arayarak yardım istedim" dedi.

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