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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Camiden çıkan husumetlilerine kurşun yağdırdılar!

        Cuma namazı sonrası husumetlilerine ateş açtılar: 1 ölü, 9 yaralı

        Samsun'da korkunç bir saldırı meydana geldi. Kentte 3 zanlı, cuma namazını kılıp camiden çıkan husumetlilerine kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 9 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 17:30 Güncelleme: 25.08.2023 - 17:30
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        Camiden çıkan husumetlilerine kurşun yağdırdılar!
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 kişi, cuma namazını kılıp camiden çıkan husumetlilerine otomobilden ateş açtı. Saldırıda 1 kişi öldü, 3´ü ağır, 9 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre olay, Çarşamba ilçesi Melik Mahallesi Melik Camisi'nde cuma namazı sonrasında meydana geldi.

        Otomobille cami önüne gelen M.B., C.B. ve M.B. aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan Hasan Gül, Yusuf Gül, Burakhan Gül ve Basri Gül'e tabancalarla ateş açtı.

        Saldırıda, mermilerin isabet ettiği Hasan Gül, Yusuf Gül, Burakhan Gül, Basri Gül, Furkan Aydın, Fatih Sevinç, Nursat Gül, Bahaettin Urhan, Eyüp Sözen ve İshak Sözen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Gül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan 3 yaralıdan Burakhan Gül´ün tedavisi bu hastanede devam ederken, Yusuf Gül ve Furkan Aydın ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, olayın ardından kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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