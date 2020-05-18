Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala "Camiler ibadete ne zaman açılacak?" sorusu müslüman vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada camilerin açılacağı tarihi duyurdu. Peki Bayramda camiler açık olacak mı? İşte cevabı...

CAMİLER İBADETE NE ZAMAN AÇIKLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Camilerde tekrar namaz ibadetinin başlayacağı tarihi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte öğlen ve ikinci vakitlerinde cemaatle namaz kılınabileceğini duyurdu.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Bir süre camilerimizde sadece öğlen ve ikinci vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir. Tabi ki bu cemaatle namazı yine kurallar içerisinde ifa edeceğiz." ifadelerini kullandı.