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Camiler ne zaman açılacak? İşte camilerin açılacağı tarih diyanet

Camiler ne zaman açılacak? Soruları milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından sorgulanıyor. Koronavirüs sebebiyle kapatılan camilerin açılış tarihi belli oldu.

Camiler ne zaman açılacak

Camiler ne zaman açılacak? Sorusu en sık araştırılan konulardan biri. Koronavirüs sebebiyle kapatılan camiler yeniden açılmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Camilerde tekrar namaz ibadetinin başlayacağı tarihi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte öğlen ve ikinci vakitlerinde cemaatle namaz kılınabileceğini duyurdu.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Bir süre camilerimizde sadece öğlen ve ikinci vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir. Tabi ki bu cemaatle namazı yine kurallar içerisinde ifa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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