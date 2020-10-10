Caminin alemleri çalındı - KIRKLARELİ

AA

Akalar Mahallesi'nde Kemal Canlı Camisi'nin alemlerinin kırık olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.Ekipler tarafından camide inceleme yapıldı.Kemal Canlı Cami Dernek Başkanı Cemalettin Büyükbattal, AA muhabirine, camideki 7 alemin kırılarak çalındığını söyledi.Daha önce de caminin çeşmelerinin çalındığını belirten Büyükbattal, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanmasını istedi.