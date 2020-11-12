Çamlıca'daki son kule de sökülüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemİstanbulÇamlıca'daki son kule de sökülüyor
ABONE OL

Çamlıca'daki son kulenin de sökümüne başlandı

İstanbul'da, Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesinin devreye girmesinin ardından görüntü kirliliğine neden olan eski antenlerin sökümünde sona gelindi. Halen ayakta tek kalan 1980 yılından bu yana hizmet veren 166 metre yüksekliğindeki TRT verici kulesinde de söküm çalışmalarına başlandı

Çamlıca'daki son kule de sökülüyor
DHA

Çamlıca'daki 166 metre yüksekliğindeki son kulede de söküm çalışmalarına başlandı.

Küçük Çamlıca'da elektronik olarak hizmet vermeye başlayan Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesiyle birlikte Çamlıca tepesinde görüntü kirliliğine neden olan onlarca antenin sökümü bitti.

Halen ayakta tek kalan 1980 yılından bu yana hizmet veren 166 metre yüksekliğindeki TRT verici kulesinde de söküm çalışmalarına başlandı.

Özel olarak getirilen dev vinçler kullanılarak yapılan söküm çalışmalarında sona gelindi. Kulenin sökümü havadan görüntülendi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yeni korono tedbirleri | Son dakika açık alanda sigara yasağı!
GÜNDEMAçık alanda sigara yasağı
Son dakika: Alperen'in katiliyle ilgili flaş gelişme! - Haberler
GÜNDEMAlperen'in katiliyle ilgili flaş gelişme!
Son dakika! Bakan Soylu açıkladı! Tunceli'de kırmızı listedeli İsmail Sürgeç etkisiz hale getirildi
GÜNDEMSoylu açıkladı! Kırmızı listedeki terörist öldürüldü!
Son dakika: Şanlıurfa merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı! - Haberler
GÜNDEMŞanlıurfa merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 24 ...
Son dakika: İYİ Parti'den Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt - Haberler
GÜNDEMİYİ Parti'den Özdağ'ın iddialarına yanıt
Son dakika: 5 balıkçının öldüğü faciadan yeni detaylar! - Haberler son dakika
GÜNDEM5 balıkçının öldüğü faciadan yeni detaylar!
KPSS Ortaöğretim sınav yerleri belli oldu! KPPS Ortaöğretim sınav yeri sorgulama
GÜNDEMKPSS Ortaöğretim sınav yerleri belli oldu!
Kamusal alanda sigara yasağı genelgesi: Kafelerde sigara yasağı var mı?
GÜNDEMSigara yasağı genelgesi yayınlandı!
Son dakika haberi: İçişleri: Bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
GÜNDEMİçişleri: Bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Son dakika! Her satırı vahşet! Sevgilisini döverek öldürmüştü! - HABERLER
GÜNDEMSevgilisini döverek öldürmüştü! Her satırı vahşet!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X