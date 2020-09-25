Cammu Keşmir'de bağımsızlık yanlısı Müslüman avukata suikast

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Emniyet yetkilileri, yaptıkları açıklamada, Babar'ın dün akşam saatlerinde müvekkillik talep etme bahanesiyle evine gelen iki silahlı kişi tarafından vurularak öldürüldüğünü bildirdi.

Açıklamada, saldırganların suikastın ardından kaçarak uzaklaştığı, yakınları tarafından hastaneye yetiştirilmeye çalışılan Kadri'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

30'lu yaşlarının sonunda hayata gözlerinin yuman Müslüman avukat, Cammu Keşmir'in kendi kaderini tayin hakkını savunan bir aktivist olarak Hint televizyonlarındaki tartışma programlarında dile getirdiği cesur fikirleriyle tanınıyordu.

Hindistan ve Pakistan arasında egemenlik ihtilafına konu olan Cammu Keşmir'de, bağımsızlık yanlılarının silahlı mücadeleye başladığı 1989'dan bu yana sivilleri hedef alan yüzlerce suikast ve faili meçhul cinayet olmuştu. Söz konusu suikast ve cinayetlerle ilgili hem Hint yönetimine hem de bağımsızlık yanlısı silahlı gruplara suçlamalar yöneltilmişti.

Hindistan bağımsızlık yanlısı silahlı örgütlerin eylemlerini "Pakistan destekli terör" olarak nitelerken, İslamabad yönetimi suçlamayı reddediyor ve bölge halkının meşru hak taleplerinin karşılanmasını istiyor.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağlayan Hindistan geçen yıl yaptığı anayasa değişikliğiyle bölgenin özel yönetim statüsünü kaldırarak "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" adıyla merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki ayrı idari birim haline getirdi.

Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK),1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngörüyor. Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.