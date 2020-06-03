Cammu Keşmir'de çatışma: 3 ölü

AA

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, alınan ihbar üzerine asker, polis ve Hint polis teşkilatına bağlı milis güçler (CRPF),Pulwama bölgesinin Kangan kasabasında ortak operasyon başlattı.

Polis, Ceyş-i Muhammed üyelerinin güvenlik güçlerine ateş açması sonucu çıkan çatışmada örgüt üyesi üç kişinin öldürüldüğünü belirtti.

NDTV kanalı da çatışmada bir güvenlik gücünün yaralandığını duyurdu.

Ayrıca polis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, örgüte ait silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Polis kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öldürülenler arasında Ceyş-i Muhammed örgütünün bir liderinin de olduğu bilgisini verdi.

Çatışmanın ardından bölgede internet hizmeti askıya alındı.

Hindistan ile Pakistan arasında, Şubat 2019'da Pulmawa'da polis teşkilatına bağlı milis güçlerine yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırı üzerine gerilim yaşanmıştı.

Saldırının sorumluluğunu Ceyş-i Muhammed örgütü üstlenmişti.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Buna göre Yeni Delhi, bölgeyi, 31 Ekim 2019'da merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırdı.



