Cammu Keşmir Sivil Toplum Koalisyonu, bölgedeki internet yasağını

Bakan Kurum ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş selde babası kaybolan Dursun Can Akar ile görüştü

AA

Cammu Keşmir'in önde gelen insan hakları örgütlerinden Cammu Keşmir Sivil Toplum Koalisyonu, Müslümanların yaşadığı bölgede uygulanan internet kısıtlamalarına ilişkin rapor yayımladı.

"Keşmir'in İnternet Kuşatması" başlıklı raporda, Hindistan'ın uzun zamandır uyguladığı siyasi baskı göz önünde bulundurulduğunda internet erişiminin engellenmesinin, sistematik dijital baskı yarattığına ve bunun toplu cezalandırma yöntemi olduğuna işaret edildi.

Raporda, bölgedeki internet yasağı için "dijital apartheid" nitelendirilmesi kullanıldı.

Hint yetkililer ise internet yasağıyla, Hindistan karşıtı protestoların ve saldırıların durdurulmasının hedeflendiğini savundu.

Yetkililer ayrıca bölgeyi Hindistan ile daha iyi entegre etmek ve Pakistan'dan gelen tehditlerin önüne geçmek için bu tür güvenlik önlemlerinin gerekli olduğunu ileri sürdü.

İnternet kısıtlamalarını kınayan dijital haklar aktivistleri de "Dünyanın herhangi bir yerindeki sansürden çok daha beter." ifadesini kullandı.

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyelerini gözaltına almıştı.