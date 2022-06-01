Çan Belediye Başkanı Öz, adli kontrol şartıyla serbest 0:00 / 0:00

AA

Çan Cumhuriyet Başsavcılığınca Ö.E. adlı kişinin şikayeti üzerine belediyeden ihale alan firma sahiplerinden rüşvet alındığı ve irtikap suçu işlendiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında dün sabah gözaltına alınan Belediye Başkanı Bülent Öz ve ikisi belediye çalışanı 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. savcılıktaki sorgularının ardından salıverildi.

AA'nın haberine göre; Başkan Öz ile firma çalışanı R.A ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bülent Öz, adliye çıkışında yaptığı konuşmada, "Gecenin bu saatine kadar burada bizleri bekleyen tüm hemşerilerime çok çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. İşin sonunda üzerimize atılı mesnetsiz iddialar çürümüştür. Masumiyetimiz bu saat itibariyle burada kanıtlanmıştır." dedi.

OLAY

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ile firma çalışanı R.A, Çan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.