Pandemi döneminde de üretmeye devam Can Bonomo, söz ve müziği kendisine düzenlemesi Can Saban'a ait olan şarkısı "Kaplan"a klip çekti. Can Saban yönetmenliğinde çekilen ve performans ağırlıklı görüntülerden oluşan klipte Bonomo'nun takipçileri de kendisine eşlik etti.

Şarkının kapak tasarımı Öykü Karayel imzası taşıyor. Fotoğraf çekimi Aylin Güngör tarafından analog kameralarla yapıldı. Can Bonomo'nun yeni şarkısı Kaplan ve klibi, 16 Nisan tarihinde yayında olacak.